Manovra, Di Maio: "Tria si dimette? Assolutamente no"

Dopo l'accordo sulla manovra al 2,4% del rapporto deficit/pil il vicepremier Luigi Di Maio esclude che il ministro dell'Economia Giovanni Tria possa dimettersi. "Dimissioni? No assolutamente". E in quanto alle possibili reazioni dei mercati, si dice sicuro di convincerli "che in questo 2,4% ci sono tanti investimenti che faranno crescere l'economia. Saremo credibili perché siamo sotto il 3%".