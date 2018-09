Manovra, Di Maio: "Scelte coraggiose o non vale la pena continuare"

"Non tiriamo a campare, o si fanno scelte coraggiose o non vale la pena continuare". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando della Manovra. "Ci sono differenze di vedute che vanno appianate. E' chiaro che, quando c'è un governo del cambiamento così radicale, ci sia una parte di apparato che rema contro", ha aggiunto. E sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria: "Non c'è in programma alcuna richiesta di dimissioni".