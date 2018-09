Manovra, Di Maio: "Risorse da deficit, ma non superiamo 3%"

Le risorse per la manovra saranno reperite con le "tagli alle spese ma anche facendo deficit: non serve superare il 3%. L'obiettivo è soddisfare le richieste degli italiani". Per fare questo, ha ricordato il vicepremier Luigi Di Maio a La7, serve tagliare "gli sprechi e altre risorse arriveranno dalla crescita economica. Abbiamo bisogno di prendere un po' di soldi dal deficit poi - ha precisato - li ridaremo con la crescita".