Manovra, Di Maio: reddito di cittadinanza anche a chi ha la casa

Nessuna esenzione dal reddito di cittadinanza per le persone che non lavorano ma hanno una casa di proprietà, semplicemente ci sarà uno sconto sull'assegno calcolato in base a un cosiddetto "affitto imputato". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio spiegando che si tratta della "soluzione individuata per attribuire il reddito di cittadinanza alle persone bisognose nonostante abbiano una casa di proprietà".