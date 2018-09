Manovra, Di Maio: "E' la prima che dà ai poveri e non alle banche"

"Oltre 2.300 miliardi di euro di debito pubblico creato dagli stessi che ora hanno pure la faccia di parlare. Sono anni che si fanno Manovre contro i cittadini a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare". Così Luigi di Maio, sottolineando che "Mattarella non deve preoccuparsi. Questa Manovra ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre il debito".