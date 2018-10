Manovra, Di Maio: "Commissione Ue? Le minacce non ci fermano"

"A qualcuno in Europa dà fastidio che l'italia abbia alzato la testa. Ma non ci fermiamo davanti alle minacce". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando delle critiche europee alla nota di aggiornamento al Def. "In questi giorni si sta dicendo a un governo eletto cosa deve fare e lo dice una Commissione che non ha l'1% dei voti, che non è stata eletta dal popolo europeo né da quello italiano", ha aggiunto.