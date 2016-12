Manovra, Delrio: "L'Italia sta rispettando tutte le regole dell'Ue"

"L'Italia sta rispettando tutte le regole dettate dall'Unione europea, l'obiezione sul rapporto deficit-Pil deve essere fatta a qualcun altro". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, parlando delle obiezioni mosse dalla Commissione Ue sulla legge di Stabilità. "Sono d'accordo con quello che ha detto Padoan - ha aggiunto -. Se la manovra venisse vista come un rischio, in realtà il rischio è per l'Ue. L'Italia ha i conti in ordine".