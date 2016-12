Manovra, dai tartufi ai giardini: dimezzati emendamenti dl fisco

Dalla riqualificazione del manto erboso dei giardini privati al regime fiscale ad hoc per il tartufo o gli interventi sui biglietti dei concerti (e i bagarini). Vengono quasi dimezzati al vaglio dell'ammissibilità i 1.018 emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra. Tra i 420 emendamenti che saltano molti sono micro interventi locali, come quello, per esempio, per la riqualificazione delle dune di Castelporziano in provincia di Roma.