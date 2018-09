Manovra, Conte: "Non ci dobbiamo impiccare sui decimali"

"La linea del governo non è sforare il 2%, non è l'uno virgola x o y. La linea del governo è di fare una manovra seria, credibile, coraggiosa, che consenta la ripresa economica, la crescita e lo sviluppo sostenibile". Così il premier Giuseppe Conte. "Non ci dobbiamo impiccare sui decimali. Vogliamo essere credibili rispetto ai mercati: noi chiamiamo i mercati a fare investimenti", ha aggiunto.