Manovra, "bonus 80 euro si trasformerà in riduzione fiscale"

"Non è vero che aumenterà l'Iva e non è altrettanto vero che si eliminerà il bonus degli 80 euro. Non si tolgono gli 80 euro si sta valutando di trasformarli in riduzione fiscale anziché in bonus: conta il netto in busta paga, non come si arriva a quell'importo". Lo precisa il viceministro all'Economia Massimo Gravaglia, spiegando che "nessuno sarà penalizzato".