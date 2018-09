Manovra, Boeri (Inps): "Condono contributivo sarebbe un suicidio"

Il condono contributivo ipotizzato nella manovra "è pericolosissimo, un'operazione suicida". E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Inps, Tito Boeri. Questo provvedimento "rischia di vanificare i risultati raggiunti finora che sono invece incoraggianti. Darebbe la possibilità a chi non ha versato i contributi di sanare la situazione in modo agevolato", ha spiegato Boeri, per il quale in questo modo si "aumenta la spesa e si indeboliscono le entrate".