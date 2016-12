Manovra, 150 milioni in più all'anno per la lotta alla povertà

Più risorse per la lotta alla povertà. Con un emendamento del Pd, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera, si finanzia il Fondo per la lotta alla povertà con "150 milioni annui" in più, che arrivano dai finanziamenti per l'assegno di disoccupazione (Asdi). Prevista anche l'adozione di nuovi criteri per l'accesso al Fondo, "anche al fine di ampliare la platea".