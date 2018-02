Manifestazione anti-inciucio, Meloni: perplessa per assenza FI-Lega

"Non so perché Berlusconi e Salvini abbiano scelto di non partecipare alla nostra manifestazione, mi lascia perplessa questa assenza". Così il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante la manifestazione "anti-inciucio" da lei promossa ma che non vede l'adesione di Forza Italia e Lega. "Ciò non toglie che FdI c'è per dire agli italiani che non tradiremo il loro mandato e non sosterremo in nessun caso un governo con Pd o M5s", aggiunge.