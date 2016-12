Maltempo, polemica premier-Regioni Grillo: "Vittime su coscienza di Renzi"

22:38 - Matteo Renzi accusa le Regioni di non aver saputo fare politiche di prevenzione in funzione dei disastri provocati dal maltempo di questi giorni: "Quando come primo atto di governo ho costituito un'unità di missione contro il dissesto idrogeologico mi hanno deriso. Ci sono vent'anni di politiche del territorio da rottamare". Burlando replica: "Danni anche per colpa dei condoni edilizi". Grillo attacca il premier: "Ha i morti sulla coscienza".

Il presidente del Consiglio dice poi che c'è chi "vuole trasformare l'Italia in un museo, in un santino, in un ricordo passato" ma c'è invece bisogno di fare una cosa "bellissima e arrogante: far meglio di quelli di prima" e non può che essere l'obiettivo "del nostro lavoro". Ribadisce che è finita l'ora dei "piagnistei" e bisogna "mettersi in gioco".



"Ora mettiamo a posto i danni, niente polemiche" - "Non parlino di condoni a me: ho fatto un piano strutturale a volumi zero. Ora mettiamo a posto i danni". Il premier Renzi commenta così l'emergenza maltempo e le polemiche in Italia. "Renzi ha detto una semplice verità. In alcune regioni è stato gestito male il territorio, costruendo troppo, costruendo male", sottolineano fonti di Palazzo Chigi, invitando a evitare polemiche e "a mettersi al lavoro". "Poi cambieremo le regole".



Burlando: "Problema del territorio anche per i condoni edilizi" - A Renzi ha replicato il presidente della Liguria Claudio Burlando. "Il problema del territorio di cui parla il presidente del Consiglio - ha detto - è legato anche ai condoni edilizi. Non li ha fatti il premier e non li abbiamo fatti noi, ma sono stati fatti a Roma. Tre condoni in 30 anni".



Grillo: "Renzi e Alfano hanno i morti di pioggia sulla coscienza" - Durissimo attacco di Beppe Grillo, che sul blog scrive: "Ma in che Paese vivono Renzi e Alfano? In quello delle fate? Hanno una bomba sotto il culo e morti di pioggia sulla coscienza e fanno solo comizi".



Maroni: "Renzi deve passare alla concretezza" - Anche il presidente della Lombardia Roberto Maroni interviene sulla questione. "Tutti hanno responsabilità su quanto successo, adesso bisogna intervenire per risolvere i problemi e Renzi ha un occasione per dare una risposta concreta e fare quello che il governo si era impegnato a fare e non ha fatto".



Boldrini: "Le istituzioni rivedano le loro priorità" - "Le immagini di distruzione e le voci di chi ancora una volta si trova a spalare fango devono indurre finalmente la politica e le istituzioni a rivedere le priorità da porre al centro dell'iniziativa pubblica". E' quanto sottolinea la presidente della Camera Laura Boldrini in una dichiarazione.