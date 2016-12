Maltempo,Galletti: bisogna demolire

08:18 - "Bisogna andare avanti con le demolizioni, non c'è altra strada. Non possiamo permetterci il lusso di avere case in aree a rischio con dissesto idrogeologico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, parlando degli abbattimenti degli edifici in area esposte a dissesto idrogeologico. "Io sono qui il padre per l'ambiente degli italiani - continua - e non posso permettere di lasciare i cittadini in aree pericolose".