Maggioranza ko in commissione Senato, il Pd chiede un incontro a Mattarella | Gentiloni rassicura: ora più coesione

Per Orlando, in caso di crisi, "lo sbocco sarebbero il voto anticipato o le larghe intese, entrambi pericolose per il Paese e il Pd".



I renziani: "Strappo grave, governo traballa" - Ma i renziani, dopo l'elezione dell'esponente di Ap, parlano di una "ferita" nella maggioranza che fa traballare il governo. "Lo stesso Renzi è convinto che serva un chiarimento politico - afferma un senatore vicino all'ex segretario -. Oggi c'è stato questo 'incidente' ma tutti i giorni c'è una guerriglia, con Mdp che coglie ogni occasione per mandarci sotto in commissione. O c'è una maggioranza stabile di governo o non ha più senso andare avanti".



Pd chiede un incontro con Mattarella - Per questo motivo i democratici hanno chiesto un incontro al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Al Senato - spiega il presidente del Pd, Matteo Orfini - si è creata una grave ferita alla maggioranza, vediamo se è possibile curarla e come. E' un fatto politico importante. Abbiamo chiesto un incontro a Mattarella e a Gentiloni per fare una valutazione sulla situazione politica".



E per Lorenzo Guerini, coordinatore della mozione Renzi, "quanto accaduto in Senato è molto grave dal punto di vista politico. A fronte di un'intesa in maggioranza sulla candidatura in commissione nel segreto dell'urna ci sono stati voti in altra direzione, pezzi di maggioranza hanno votato con Fi e M5s. È molto grave, un tradimento della corretta modalità di stare insieme, siamo preoccupati".



Gentiloni rassicura i Dem - Il premier Paolo Gentiloni ha ricevuto il presidente del Pd Matteo Orfini e il vicesegretario uscente Lorenzo Guerini, che gli hanno rappresentato le loro preoccupazioni per il grave episodio in Commissione Senato. Preoccupazioni che Gentiloni ha "condiviso, assicurando da parte sua l'impegno per contribuire al rafforzamento della coesione della maggioranza".



Alfano cerca di metterci una toppa: "Torrisi si dimetta" - Da parte sua il leader di Ap, Angelino Alfano, cerca di gettare acqua sul fuoco chiedendo le dimissioni del suo uomo: "Le modalità della elezione del senatore Torrisi, espressione in larga misura del voto delle opposizioni, ci inducono a chiedere all'interessato la rinuncia all'incarico. L'elezione di Torrisi a presidente della commissione Affari Costituzionali è senz'altro un segno di stima da parte dei colleghi per il lavoro svolto in questi anni. A questa elezione, però, noi di Alternativa Popolare non abbiamo contribuito perché leali agli accordi di maggioranza cui abbiamo sempre corrisposto". E sottolinea che "poco importa se, come pare, all'interno del PD vi siano stati voti in dissenso dalla indicazione ufficiale di quel gruppo parlamentare. Ciò che importa è evitare ogni impropria interpretazione di un episodio parlamentare che può essere foriero di equivoci volontari o involontari".