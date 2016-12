Mafia Roma,Grasso:politica reagisca

12:14 - "La politica deve avere uno scatto, un colpo di reni, una rivolta morale per cercare di eliminare prima ancora della magistratura dalle proprie fila coloro che non meritano di rappresentare i cittadini". Lo ha detto il presidente del Senato, Piero Grasso, a Vasto per l'inaugurazione di un monumento ai carabinieri. Bisogna "eliminare una volta per tutte questo bubbone della corruzione mista a una rete di tipo mafioso che fa rubare soldi ai cittadini".