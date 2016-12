Mafia Roma,Di Maio: M5S non c'entra

"Il nostro movimento non è implicato in nessuna inchiesta. Invece il Pd, dal momento in cui Renzi è diventato segretario, ha quattro suoi esponenti arrestati e ben cinquanta tra inquisiti e indagati. Noi zero". A parlare così è Luigi Di Maio, vicepresidente M5S della Camera. "Da Mafia Capitale - aggiunge - usciamo rafforzati in quanto da intercettazioni specifiche è emerso che a Pomezia non si poteva interferire perché lì il sindaco è uno dei nostri".