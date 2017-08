Mafia, Mattarella: "Ignobile l'oltraggio alla stele di Livatino"

La rievocazione di figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino "non può, e non deve, trasformarsi in un rituale fine a se stesso, originato dalle spinte emotive". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum del Csm dedicato a Paolo Borsellino. Per Mattarella non va abbassata la guardia anche alla luce "dell'ignobile oltraggio recato al busto di Giovanni Falcone e alla stele che ricorda Rosario Livatino".