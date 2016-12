Mafia Capitale, scorta al presidente Pd Matteo Orfini

"A nome mio e del Partito Democratico esprimo solidarietà a Matteo Orfini. Essere dovuti ricorrere alla tutela è la dimostrazione dell'importanza e dell'efficacia dell'azione che Orfini e il PD stanno svolgendo nel contrasto dei clan mafiosi ad Ostia. Siamo a fianco di Matteo nella battaglia per la legalità da cui non intendiamo arretrare di un millimetro". Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza della segreteria nazionale Pd, in una nota.



Solidarietà anche da Forza Italia - "Anche a nome di FI voglio esprimere al presidente del PD e amico Matteo Orfini la solidarietà mia personale e del mio movimento. Roma sta vivendo un momento drammatico e la lotta per la legalità deve essere condivisa al di la' delle rispettive appartenenze politiche. A Matteo va allora il mio incoraggiamento a non desistere nel suo impegno". Lo afferma in una nota Francesco Giro senatore di Forza Italia e Responsabile nazionale dei dipartimenti del partito