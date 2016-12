Mafia Capitale, Renzi: "Uno schifo"

19:47 - "Quello che emerge dalle indagini fa letteralmente schifo. Un sistema di potere corrotto, denari ai politici e non solo". Così il premier Matteo Renzi commenta l'inchiesta Mafia Capitale. "Auspico - aggiunge - che si faccia presto a fare i processi". Tuttavia, dice, "va respinto con forza il tentativo di mettere tutti sullo stesso piano, come fatto ingiustamente con il ministro Poletti: fare una foto a cena non è come prendere una tangente".