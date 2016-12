Madia: Jobs Act non varrà per P.A.

Il Jobs Act non sarà applicato al settore del pubblico impiego. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia in audizione al Senato, invitando a "leggere più attentamente la sentenza della Corte Costituzionale". "Non applicheremo il Jobs Act né traslazioni semplicistiche, questo non significa non sanzionare chi fa male", ha aggiunto.