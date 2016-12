Madia: arriveremo a matrimoni gay

00:37 - "Non so in che tempi, ma credo che arriveremo ai matrimoni gay". Così il ministro della Pa, Marianna Madia, risponde sulla possibilità anche per l'Italia di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso. "Sono temi a cui si arriva con una maturazione", ha spiegato. Parlando di un altro tema controverso come l'eutanasia, Madia ha detto: "Forse è meglio non fare leggi e lasciare una zona grigia da affidare a chi ti ama e ti cura".

