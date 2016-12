Made in Italy, via al superpiano

15:35 - Scatta il piano per la promozione straordinaria del made in Italy e per il rilancio degli investimenti in Italia. Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, ha firmato il decreto di attuazione, dando così il via agli stanziamenti previsti. In arrivo ci sono 260 milioni di euro, che avranno l'obiettivo di aumentare l'export della nostra economia per un valore di 50 miliardi nell'arco di tre anni.

