Macerata, Berlusconi: gesto di un folle, nessun atto politico

"E' una cosa direi incomprensibile: solo uno squilibrato può fare una cosa del genere, non ci vedo nulla di politico perché la politica non porta a queste follie". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando dei fatti di Macerata e sottolineando che "non c'è un clima generale di odio ma qualche persona fuori di testa che in questo clima ci sguazza".