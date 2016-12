M5S: voto a ddl Cirinnà se resta così Partiti: meno modifiche e voti segreti

"Siamo tutti compatti a favore del ddl Cirinnà, ma sia ben chiaro che impoverito non lo votiamo". Così il senatore del M5S Alberto Airola avvisa il Pd in merito al voto in Senato del provvedimento sulle unioni civili. "Non si può scendere oltre un minimo livello di garanzie dei diritti", afferma. "Tra noi del M5S abbiamo chiarito le questioni e non ci sono sorprese. I Dem fanno pressioni su di noi, evidentemente hanno grossi problemi al loro interno".