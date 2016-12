M5s spiati,Grillo: "Fango e paura"

"La paura sale per le amministrative e il fango è pronto per essere tirato contro il MoVimento 5 Stelle". Così Beppe Grillo risponde all'accusa mossa alla Casaleggio Associati di aver spiato le mail dei parlamentari M5s. La Casaleggio non ha mai "avuto accesso al server", spiega Grillo in un post e accusa invece il governo di non aver fatto nulla perchè fossero "identificati e incriminati" i colpevoli di un attacco hacker contro i parlamentari M5s.