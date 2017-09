M5s, Saviano lancia la provocazione e si candida premier

"Approfitto di questa sede per ufficializzare la mia candidatura a premier per il M5s". E' la provocazione lanciata da Roberto Saviano su Facebook, in un post al quale allega una foto di se stesso con accanto Luigi Di Maio e la scritta "vs" (Saviano contro Di Maio). Saviano dice così di voler togliere i militanti dalla imbarazzante situazione di avere un solo candidato da votare.

Il paragone col Pd - "Questa mattina - scrive Saviano - mi sono svegliato con il desiderio di omaggiare Marco Pannella e la sua eterna capacità di sorprendere e sparigliare le polverose strutture della politica tradizionale. Nel 2007 si candidò alle primarie del PD ma fu escluso perché non soddisfaceva i requisiti richiesti dal neonato Partito democratico. Ebbene, approfitto di questa sede per ufficializzare la mia candidatura a premier per il M5S".



"Lo faccio anche per trarre il MoVimento dall'impaccio di una situazione patetica per non dire bulgara - afferma -. Per spezzare una lancia in mio favore, ammetto di non essere iscritto al MoVimento, ma condivido con Luigi Di Maio lo status di indagato per diffamazione (incidenti del mestiere). Votatemi!"