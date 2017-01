M5s, riunione all'Europarlamento per restare nel gruppo di Nigel Farage

Dopo il tentativo fallito del M5s di approdare nel gruppo liberale ed europeista dell'Alde, si tiene all' Europarlamento la riunione del gruppo Efdd per fare il punto della situazione. All'incontro partecipa anche il leader dell'Ukip Nigel Farage , che ha annunciato di aver avuto una discussione telefonica con Beppe Grillo. "I matrimoni finiscono ma si possono anche ristabilire, sempre se chi ha tradito paga", avrebbe detto Farage.

L'uscita formale dei 17 eurodeputati pentastellati dal gruppo Efdd comporterebbe per i grillini la perdita di personale (circa una ventina di funzionari di gruppo), l'esclusione dell'accesso alle cariche nelle Commissioni parlamentari e il potere di influenza sui principali dossier. Al tempo stesso, però, metterebbe a serio repentaglio l'esistenza stessa del gruppo Efdd, attualmente composto da 44 parlamentari. Senza i 17 italiani, ne resterebbero solo 27: appena due più del limite minimo di 25 (in rappresentanza di sette diverse nazionalità) ammesso nel Parlamento europeo per la costituzione di un gruppo parlamentare.