M5s, Raggi: "Ricostruiamo Roma, No a referendum sarà fine governo"

"Abbiamo trovato una città devastata, a Roma non funziona nulla. Abbiamo tutto da ricostruire e riprogrammare ed è quello che stiamo facendo". Lo ha detto il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, dal palco di Italia 5 Stelle a Palermo. "Quando abbiamo detto no alle Olimpiadi a Roma hanno tremato, ma se hanno tremato per quello con il No al referendum vedranno la loro fine", ha aggiunto lanciando un attacco diretto al governo.