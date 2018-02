M5s, polizia individua l'autore dell'attacco alla piattaforma Rousseau

Gli uomini della polizia postale hanno perquisito l'abitazione dell'hacker 26enne, presentando un decreto di ispezione informatica emesso dalla procura di Milano, anche con l'obiettivo di accertare se vi siano altre responsabilità nelle intrusioni informatiche che sono state realizzate.



Hacker: "Volevo testare vulnerabilità del sistema" - "L'ho fatto per testare la vulnerabilità, non avevo fini o motivazioni politiche". E' quanto avrebbe detto, in sostanza, agli investigatori l'hacker padovano indagato dalla Procura di Milano per l'attacco informatico alla piattaforma Rousseau. E' uno studente universitario di matematica e come hacker si firmava "Evariste Galois".