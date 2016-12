M5s, Pizzarotti pensa un nuovo movimento con i dissidenti

Se sarà cacciato da M5s , probabile epilogo dopo la sospensione in seguito all'avviso di garanzia ricevuto ma non condiviso con il direttorio, Federico Pizzarotti potrebbe guardare a un nuovo movimento politico. Il sindaco di Parma starebbe infatti pensando di convocare una convention con tutti i dissidenti del partito di Beppe Grillo. Ma solo dopo le amministrative di giugno al fine di non essere accusato di boicottare i 5 Stelle alle urne.

Di Battista all'attacco - E mentre il primo cittadino prepara una memoria difensiva, in un'intervista a La Repubblica Alessandro Di Battista, membro del direttorio del Movimento 5 stelle, lo attacca frontalmente: "Deve chiedere scusa ai cittadini di Parma. Uno del Movimento 5 stelle non si comporta così, per questo l'abbiamo sospeso. Abbiamo delle regole molto dure ma è l'unico modo per tenere la barra dritta. Noi non siamo la Democrazia cristiana".