M5S: mozione sfiducia per la Boschi

Alessandro Di Battista, deputato pentastellato, ha annunciato che "il M5S depositerà nei prossimi giorni una mozione di sfiducia per il ministro Boschi. Il parlamentare punta il dito sul decreto legge che ha trasformato le Popolari in Spa: "Non vogliamo che ci siano ministri in conflitto di interessi rispetto a banche favorite da provvedimenti del governo".