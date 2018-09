M5s, ministro Fraccaro: "Riportiamo la class action in Aula"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che la proposta di legge del M5s sulla class action, già presentata la scorsa legislatura, sarà riproposta in Aula. "Era stata approvata alla Camera - ha spiegato -, ma poi il governo Renzi aveva deciso di bloccarla in Senato. Ebbene, chiederemo la nuova calendarizzazione del provvedimento bloccato dal Pd che consente di difendere i diritti schiacciati dai poteri forti".