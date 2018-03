17 marzo 2018 16:27 M5s, master americano in economia: "giallo" sul curriculum di Rocco Casalino Sulla sua pagina Linkedin era apparso il titolo falso. Lui ribatte: "Non so cosa sia successo, non mi occupo personalmente dei miei profili"

Un master in economia all'università di Shenandoah, in Virginia. E' questo il titolo più prestigioso che compare nel curriculum di Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Un master che però Casalino non avrebbe mai conseguito. A sollevare il caso su Twitter è Paolo Polverosi, imprenditore toscano, che prima pubblica il cv allegato alla candidatura alle Regionali Lombarde del 2013, poi il link al suo profilo Linkedin e infine scrive: "La University of Shenandoah mi ha risposto che Rocco Casalino non ha mai frequentato l’MBA che dichiara nel CV".

Al Corriere della Sera lo stesso Casalino ha ammesso di non aver conseguito quel titolo: "Non ho nessun master, non capisco perché ci sia scritto. E non ho mai usato Linkedin. Qualcuno deve averlo fatto al posto mio. Mi chiedo se qualcuno ce l'abbia con me, se sia una trappola. Forse c'è stato l’intervento di un hacker". All'università di Shenandoah, però, il capo della comunicazione Cinquestelle ammette di esserci stato, e poi prescisa: "Ho fatto solo un corso di lingua non un master. Una cosa che vale zero, in un'estate tra il diploma e l'università".

Questo è il CV e la scheda di Rocco Casalino allegato alla candidatura alle Regionali Lombarde del 2013. Poi profilo Linkedin https://t.co/f489hrxrms

Per me è finita qui. Deve uscire dal Movimento. pic.twitter.com/f5nVmgjLb6 — Paolo Polverosi (@sigmaseisas) 15 marzo 2018

Sulla questione interviene anche il senatore M5s Vito Crimi: "Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun Master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business administration negli Usa". E aggiunge: "Ringraziamo comunque i giornali che oggi hanno scritto di una polemica inesistente perchè grazie a loro ora i lettori sanno che il nostro capo comunicazione Rocco Casalino ha una laurea in ingegneria elettronica, ha frequentato vari corsi, parla correntemente 4 lingue, è iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, insomma una persona con una grande professionalità che fin dall'inizio ha dato un contributo essenziale allo sviluppo della comunicazione del nostro gruppo parlamentare".