M5S, malore per Luigi Di Maio: ricoverato d'urgenza al Gemelli

"I medici curanti del Policlinico Gemelli, i professori Giovanni Battista Doglietto e Antonio Gasbarrini, d'accordo con il paziente, hanno tuttavia deciso di trattenerlo in ospedale per ulteriori indagini diagnostiche", fanno sapere ancora dall'istituto.



Di Maio: "Starò in ospedale pochi giorni" - La permanenza in ospedale è stata annunciata su Facebook anche dallo stesso Di Maio. "Sono stato ricoverato al Gemelli per delle visite di controllo. Starò qui pochi giorni, ma sono stato costretto, come immaginate, a far saltare tutti gli impegni del week end. Mi dispiace per gli attivisti che avevano preparato gli incontri in Piemonte e in Sardegna. Appena fatti i dovuti controlli vi prometto che organizzeremo nuovamente. Qui sono tutti molto gentili e professionali e sono molto tranquillo. Vi terrò aggiornati".