M5S, Luigi Di Maio: "Voterei per uscire dall'euro"

"Io voterei per un'uscita dall'euro". Lo afferma il deputato M5s e vicepresidente dalla Camera, Luigi Di Maio. "Io voterei per una strategia alternativa" e per il ritorno a una moneta "sovrana" o "se c'è un accordo con altri Paesi, trovare un'altra moneta comune", aggiunge Di Maio. Su Vladimir Putin spiega: "Non c'è nessun invaghimento per il presidente russo, ma da quando abbiamo messo le sanzioni alla Russia le nostre Pmi hanno perso 5 miliardi".