M5s, Luigi Di Maio: "Siamo a un passo dalla vittoria"

"Siamo a un passo dalla vittoria". Lo afferma il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, all'ultimo evento elettorale organizzato dai pentastellati in piazza del Popolo, a Roma. "Il M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord", aggiunge. "Al di là delle percentuali vi dico questo perché c'è chi dice che votare non fa la differenza, e invece basta un solo le voto per cambiare le cose", spiega.