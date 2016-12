M5s-Lega-Fdi dicono "no" a un Renzi bis o a un governo Gentiloni

"No" categorico a un Renzi bis o a un governo a guida Gentiloni da parte di M5s, Lega e Fratelli d'Italia. Per Luigi Di Maio infatti "Gentiloni o chi per lui, è un avatar. Un prestanome di quello che aveva detto 'se perdo il referendum lascio la politica'". Stesso avviso per Matteo Salvini che minaccia: "Scenderemo in piazza nel caso in cui questa ipotesi possa divenire una realtà". L'aut aut di Giorgia Meloni: "Elezioni o protesta il 22 gennaio".