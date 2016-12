M5S, la base vota sì al direttorio per il dopo Grillo

20:00 - Alla consultazione online indetta da Beppe Grillo sui nomi indicati per il cosiddetto "direttorio" hanno trionfato i sì, con il 91,7% delle preferenze, pari a 34.050 voti. Hanno votato no solo in 3.077, pari all'8,3%. In totale hanno partecipato alla votazione 37.127 iscritti certificati. Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibilia sono quindi i 5 garanti che affiancheranno il leader del M5s.

"Grazie! Grazie a tutti! La votazione si è conclusa Ha votato Sì il 91%. Siamo pronti a costruire il futuro del M5S!". Così Beppe Grillo commenta con un Tweet il risultato della consultazione sul blog sui 5 nomi proposti per affiancarlo nella conduzione del M5s.