M5s, l'ex iena Dino Giarrusso controllerà i concorsi universitari

Nel comunicare la decisione di far entrare l'ex volto di Italia 1 nel suo staff, Fioramonti ha ricordato il passato da "giornalista investigativo per lo show televisivo Le Iene", sottolineando che da "quando sono entrato in servizio, meno di due mesi fa, ho ricevuto oltre trenta segnalazioni di concorsi sospetti".



Giarrusso è laureato in Scienze della comunicazione e, prima di approdare nel piccolo schermo, ha insegnato per vari anni all'Università di Catania. Il 4 marzo si è candidato alle elezioni politiche con il Movimento 5 stelle, ma è stato sconfitto nel collegio di Roma Gianicolo dal candidato di +Europa.