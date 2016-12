M5s: "Israele ci vieta visita a Gaza, questo è un cattivo segnale per la pace"

"Il governo israeliano impedisce alla nostra delegazione di andare nella Striscia di Gaza. Questo è un cattivo segnale per la pace". Lo sostengono Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano e Ornella Bertorotta del M5s, che si trovano in visita nella Regione. Il segnale, ribadiscono, è cattivo "non tanto" per loro, ma "soprattutto per quello che è l'approccio dell'esecutivo israeliano rispetto alla situazione nella Striscia di Gaza e della pace nella Regione".