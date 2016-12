M5S, in corso riunione direttorio e minidirettorio senza la Raggi

E' in corso al gruppo M5S della Camera una riunione di direttorio e minidirettorio dopo le vicende che vedono coinvolto il Campidoglio e in particolare la assessora Paola Muraro. A quanto si apprende non sono al completo e non è presente Virginia Raggi. Ieri l'assessora ha ammesso di avere saputo a luglio di essere indagata e Raggi ha detto di esserne stata informata nella seconda metà del mese quindi dopo l'insediamento della giunta.