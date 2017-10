M5s: "Il Rosatellum è una legge bunga-bunga di Pd e FI"

"Questa è la legge bunga-bunga, un'orgia di pluricandidati in cui l'utilizzatore finale è immancabilmente sempre lo stesso". A dirlo, parlando in Aula del Rosatellum, è Giovanni Endrizzi, capogruppo M5s al Senato, puntando il dito contro Pd e FI: "Siete la stessa banda, voi senza idee, senza programmi, ma con il medesimo progetto, mantenere le poltrone per continuare a sfinire e spolpare una nazione allo stremo".