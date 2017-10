M5s, il blog di Grillo: i giornali volevano primarie fiction

"Per i giornali ogni scusa è buona per parlare male del M5s e in queste ore discettano sulla qualità del voto per la candidatura a premier del M5s. Candidarsi alla guida del Paese è una grande, enorme responsabilità e tanto di cappello per chiunque ha deciso di mettersi in gioco. Il più grande in bocca al lupo di tutto il M5s".



"Questo fa il M5s: dare l'opportunità a chiunque di farsi Stato ed occuparsi della cosa pubblica - spiega il blog - . E' il principio base della democrazia diretta. Sarebbero stati tutti più contenti se ci fossimo chiusi in una stanza, come fanno i partiti da decenni, e avessimo deciso una rosa farlocca da presentare per inventarci una competizione che soddisfacesse la sete di quotidiani e di tg. Ma per favore. Ma per favore, prendetevi un po' di realtà ogni tanto!".



"Candidato espressione dei cittadini" - "Da noi questo non esiste, nessuno deve pesarsi, nessuno deve spartirsi quote di potere. Questa mentalità non ci appartiene. Nel M5s è tutto più semplice e democratico: esce un post su un blog, ci sono delle regole e tutti possono partecipare. Niente schede bianche, niente stand elettorali pagati coi soldi dei contribuenti, tutto a costo zero e il candidato, infine, è espressione diretta dei cittadini", si legge ancora sul blog.