M5s, i giudici bocciano il ricorso sul contratto: la Raggi è eleggibile

Il sindaco: "Tanto rumore per nulla" - Immediato il commento della Raggi, che interviene così sul blog di Beppe Grillo dopo la decisione dei giudici. "Tanto rumore per nulla - scrive -. Dopo la batosta elettorale a Roma, il Pd ne subisce un'altra in Tribunale. Il giudice non ha accolto la richiesta con la quale i dem cercavano di ribaltare il risultato delle urne che ha visto il M5s vincere. Speravano di rendere nulla la nostra vittoria, paragonando la stipula del Codice di comportamento del M5S a un accordo di un'associazione segreta. Non sanno più cosa inventare".



E ancora: "Il problema è che non riescono ad accettare la sconfitta e il fatto che stiamo riportando la legalità. Quando abbiamo vinto le elezioni, abbiamo assicurato che avremmo rispettato gli impegni con i cittadini. Questo è lo spirito del M5S. L'impegno l'abbiamo preso con voi e lo rispetteremo sempre".



Di Maio: "Un'altra figuraccia del Pd" - Non si fa attendere neanche l'intervento del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che dice: "Il ricorso del Pd per far decadere il sindaco è appena stato rigettato. Il tribunale ha dichiarato 'eleggibile' Virginia Raggi. Non riescono a liberarsi di noi con la politica e ci provano con i tribunali. Un'altra figuraccia di un partito che ha paura di perdere le prossime elezioni politiche e le prova tutte". E conclude: "Un caro saluto ai media italiani, vince su tutti il titolo: 'Raggi ineleggibile, il Movimento rischia di scomparire'".



I giudici: "Richieste inammissibili" - La domanda di ineleggibilità del sindaco "va rigettata non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalla legge - si legge nel dispositivo della sentenza - né essendo ipotizzabile una interpretazione estensiva e analogica delle stesse".



Quanto alla domanda di nullità del cosiddetto contratto - il codice di comportamento M5S -, "va dichiarata inammissibile", scrivono i tre giudici, tra l'altro perché "il ricorrente - in quanto soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle e non sottoscrittore dell'accordo - non è portatore di un concreto interesse ad agire, giacché dalla rimozione del vincolo non potrebbe derivare alcun effetto nella sua sfera giuridica".



Casaleggio: "Nessun contratto con la Associati" - Sulla vicenda interviene anche Davide Casaleggio, che scrive su Facebook: "Lo dico chiaramente: non esiste alcun contratto tra il Sindaco di Roma, Virginia Raggi e Casaleggio Associati. E sarebbe assurdo che ci fosse. Il contratto che per mesi in tanti hanno citato e pubblicato non è stato nemmeno letto. Nel documento vengono nominati Beppe Grillo e lo scomparso Gianroberto Casaleggio, nel loro ruolo di garanti del Movimento 5 Stelle".