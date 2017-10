M5s, hacker: "Violato Rousseau, ho votato decine di volte"

"Beppe Grillo e Davide Casaleggio tranquilli, Luigi Di Maio ha già vinto. Ve lo assicurano decine di miei voti certificati". Lo ha scritto, in un tweet pubblicato questa notte, l'hacker "rogue--0" che già in estate aveva violato Rousseau, la piattaforma online degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Il pirata informatico, in vari tweet, sembra dimostrare di aver votato più volte usando il profilo di alcuni iscritti.