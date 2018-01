M5s, Grillo stoppa le polemiche: "Parlamentarie chiuse, un successo"

Le parlamentarie si sono concluse. Ad annunciarlo è il blog di Beppe Grillo: "Il caos di cui blaterano i giornali invece non c'è stato. La proroga non è stata necessaria. La nostra è stata una prova di democrazia diretta che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo". E il M5S annuncia: "I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica. Le liste definitive saranno annunciate a Pescara".