M5s, Grillo: mi manca la protezione e la difesa di Casaleggio

"Casaleggio mi manca, mi manca la sua protezione. Quando mi attaccavano c'era lui che mi difendeva, proteggeva". Così Beppe Grillo durante il suo spettacolo che ha ripreso a portare in giro per l'Italia dopo la morte di Casaleggio. "Ci telefonavamo cento volte al giorno: avevo fatto un contratto telefonico You and Me, con lui, non con mia moglie...".