M5s, Grillo: "Ci demonizzano ma non sarò un comico mannaro"

"Mi dispiace, non sarò il vostro comico mannaro". Così il leader del M5s, Beppe Grillo, in un lungo post sul suo blog in cui spiega di essere "assediato" da tre giorni dalle tv per interviste che non vuole rilasciare. "Dobbiamo aspettarci la prossima mossa che è certa secondo me: demonizzarci, a me e al nostro popolo, mentre inventeranno un trucco di legge elettorale affinché il Movimento non possa mai superare il livello di guardia", ha aggiunto.